Готовим вместе: легкие рецепты из смородины для зимних заготовок

Собрали богатый урожай смородины? Отлично! Теперь главное — не растерять это витаминное богатство. Зимние заготовки из смородины — это не просто способ сохранить ягоду, а возможность создавать настоящие кулинарные шедевры, которые будут радовать всю зиму. Готовы к варке, протиранию и стерилизации? Тогда ловите подборку лучших рецептов: из черной, красной или белой смородины. Готовьте с удовольствием!

Проще не бывает: красная смородина в сахарной шубке

Без варки! Белая смородина в сиропе на зиму

Готовлю банку смородинового соуса к мясу и сырам — зимой такой не купить

Готовлю смородиновый джем-пятиминутку — вкус лета за 5 минут

Как кровь для вампиров: варенье из красной смородины на зиму

Вкусно до ужаса: рецепт белой смородины на зиму — это самый вкусный джем

Красная смородина в сахарной шубке

Возьмите килограмм спелой красной смородины, тщательно переберите ее, удалив все веточки, листики и прочий мусор. Параллельно простерилизуйте необходимые стеклянные банки и подходящие крышки. Затем подготовленные чистые ягоды измельчите до однородной консистенции пюре, используя мясорубку или блендер. Полученную ароматную массу переложите в подходящую емкость и всыпьте туда сахарный песок.

Тщательно перемешайте будущее лакомство деревянной ложкой, добиваясь начала растворения сахара. Оставьте сладкую смесь при комнатной температуре примерно на 30–40 минут, не забывая периодически ее помешивать. Важно дождаться, чтобы весь сахар полностью растворился в смородиновом пюре. После этого аккуратно разлейте густое пюре по сухим, предварительно стерилизованным банкам, оставляя свободное пространство в пару сантиметров до самого верха.

Для надежной сохранности заготовки насыпьте непосредственно на поверхность пюре в каждой банке тонкий, примерно полусантиметровый, слой сахарного песка. Завершающим этапом станет герметичная укупорка банок подготовленными сухими стерильными крышками, которые могут быть как капроновыми, так и завинчивающимися.

Красная смородина в сахарной шубке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белая смородина в сиропе на зиму

Отберите килограмм ягод белой смородины. Нежные ягоды промойте и дайте им полностью обсохнуть. Подготовленные сухие ягоды переложите в предварительно простерилизованные банки. Теперь займемся сиропом: в кастрюле соедините воду и сахар, доведите до кипения, непрерывно помешивая, чтобы сахар растворился без остатка. Чтобы придать сиропу свежий оттенок, добавьте в кипящую жидкость аккуратно снятую цедру одного лимона, проварите буквально минуту и сразу снимите с плиты. Горячим, почти кипящим сиропом немедленно залейте ягоды в банках, следя, чтобы они были полностью погружены. Сразу же герметично укупорьте банки стерильными крышками.

Готовлю банку смородинового соуса к мясу и сырам

Для приготовления берут поровну черной и красной смородины. Ягоды аккуратно мнут, сохраняя их структуру. В сотейнике сначала доводят до прозрачности нарезанный лук с чесноком, затем вводят смородину, сахар, соль, молотый перец, немного корицы и уксуса крепостью 6%. На медленном огне состав варят 20–30 минут до легкого сгущения. Разлитый по стерилизованным банкам и укупоренный соус обладает гармоничным кисло-сладким профилем: бархатная кислинка ягод в сочетании с пряными нотами и умеренной сладостью создает идеальный аккомпанемент для мяса и прекрасно дополняет сыры, особенно бри, камамбер или козий.

Варенье из красной смородины на зиму

Технология приготовления такова: сначала сварите густой сахарный сироп из сахара и воды. Этим горячим сиропом залейте предварительно перебранную и промытую красную смородину, после чего оставьте смесь для насыщения минимум на 4 часа, а лучше на 6 часов. По истечении этого времени доведите будущее варенье до активного кипения и проварите его на среднем огне 5–10 минут, не забывая тщательно снимать образующуюся пенку. Дайте варенью полностью остыть. Следующий этап: снова поставьте массу на плиту, доведите до кипения и проварите. На этом процесс завершен! Готовое горячее варенье разлейте по стерильным банкам и надежно укупорьте. Поверьте, открыв такую баночку зимним вечером, вы мысленно поблагодарите себя за труды!

Готовлю банку смородинового соуса к мясу и сырам Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт белой смородины на зиму — это самый вкусный джем

Для приготовления этого изысканного варенья из белой смородины подготовьте следующие компоненты: свежие ягоды белой смородины, кристаллический сахар и по желанию сок любого цитрусового фрукта.

Процесс создания лакомства начинается с обработки ягод: аккуратно удалите с них все плодоножки, затем тщательно промойте смородину, используя дуршлаг, и дайте воде полностью стечь. Подготовленные ягоды измельчите до состояния однородного пюре с помощью погружного блендера. Чтобы добиться особенно нежной текстуры готового продукта, полученную массу рекомендуется дополнительно протереть через сито.

Далее в ягодное пюре всыпьте весь отмеренный сахарный песок и при желании влейте свежевыжатый цитрусовый сок. Тщательно вымешивайте смесь до тех пор, пока кристаллы сахара не растворятся полностью. Оставьте основу для варенья при комнатной температуре примерно на пять — семь часов, не забывая время от времени ее аккуратно перемешивать.

Готовую ароматную массу разлейте по предварительно стерилизованным стеклянным банкам. Для придания поверхности варенья привлекательного вида и легкой корочки посыпьте его сверху тонким слоем сахара. Если ваша цель — получить густую желейную консистенцию, добавьте в смесь перед настаиванием пять граммов пектина на каждый килограмм использованных ягод. Храните готовое варенье исключительно в холодильнике, употребив его в течение ста восьмидесяти суток.

Рецепт белой смородины на зиму — это самый вкусный джем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю смородиновый джем-пятиминутку

Приготовление ароматного джема из смородины начинается с подготовки ягод. Возьмите по 500 граммов черной и красной смородины. Ягоды тщательно промойте, освободите от веточек и поместите в кастрюлю, добавив воды. Доведите смесь до кипения и проварите ровно пять минут. Для получения особенно нежной консистенции горячую массу можно протереть через сито — это сделает джем бархатисто-однородным. Полученное пюре верните в кастрюлю, всыпьте сахар, снова доведите до кипения и варите при помешивании пять минут. Горячий джем немедленно разлейте по предварительно стерилизованным банкам и плотно укупорьте.