Вкусно до ужаса: рецепт белой смородины на зиму — это самый вкусный джем

Вкусно до ужаса: рецепт белой смородины на зиму — это самый вкусный джем

Вкусно до ужаса: рецепт белой смородины на зиму — это самый вкусный джем

Планируете делать заготовки из белой смородины? У NEWS.ru есть проверенный рецепт! Это варенье без варки готовить очень просто.

Что понадобится: 1 кг ягод белой смородины, 1,2 кг кристаллического сахара, ½ любого цитруса (необязательно).

Как готовим это варенье из смородины: ягоды освободите от плодоножек, промойте в дуршлаге, дайте стечь воде. Измельчите смородину погружным блендером до однородности. Для нежной текстуры протрите массу через сито.

Всыпьте сахарный песок, влейте цитрусовый фреш. Вымешивайте до полного растворения кристаллов. Оставьте смесь при комнатной температуре на 5–7 часов, периодически помешивая.

Разлейте по стерилизованным банкам и посыпьте сахаром готовое варенье из белой смородины. Чтобы была консистенция желе, добавьте 5 г пектина на 1 кг ягод. Храните в холодильнике, но не более 180 суток.