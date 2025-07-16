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16 июля 2025 в 14:30

Без варки! Белая смородина в сиропе на зиму

Без варки! Белая смородина в сиропе на зиму Без варки! Белая смородина в сиропе на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Главный секрет этого рецепта — ягоды не варятся, а просто заливаются горячим сиропом, оставаясь целыми и максимально свежими.

Тщательно переберите 1 кг спелой белой смородины, удалите веточки и мусор, осторожно промойте под слабой струей воды и обсушите на полотенце. Разложите чистые сухие ягоды по стерильным банкам. Приготовьте сироп: в кастрюле доведите до кипения 1 литр воды и 800 граммов сахара, помешивая до полного растворения песка. Для уникальной свежей нотки добавьте в кипящий сироп тонко снятую цедру одного лимона, проварите 1 минуту и снимите с огня. Сразу же, пока сироп очень горячий, аккуратно залейте им ягоды в банках, чтобы он полностью их покрыл. Немедленно закатайте банки стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте плотным одеялом и оставьте так до полного остывания. Храните в прохладном темном месте. Зимой эти ягоды в прозрачном сиропе станут украшением для мороженого, творога или самостоятельным изысканным десертом. Для более яркого вкуса перед подачей можно добавить веточку свежей мяты.

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смородина
варенье
Оксана Головина
О. Головина
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