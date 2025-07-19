Готовлю смородиновый джем-пятиминутку — вкус лета за 5 минут

Ароматный и насыщенный смородиновый джем-пятиминутка — идеальное решение для тех, кто ценит время и вкус натуральных ягод. Всего 5 минут варки — и готова яркая заготовка, которая хранит летнюю свежесть.

Для приготовления берут 500 г черной смородины и столько же красной смородины. Ягоды промывают, очищают от веточек и заливают 100 мл воды. Смесь доводят до кипения и варят 5 минут. При желании массу протирают через сито — так джем получится более однородным и нежным. Полученное пюре снова отправляют в кастрюлю, добавляют 800 г сахара, доводят до кипения и варят ровно 5 минут. Готовый джем из красной и черной смородины разливают горячим по стерилизованным банкам и закатывают.

Такой быстрый смородиновый джем — это густая, но мягкая масса, которая идеально ложится на тосты, булочки или блины. Благодаря короткой термической обработке сохраняется яркий цвет, кисло-сладкий вкус и аромат ягод. Отличный вариант для зимнего чаепития.