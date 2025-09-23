«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 сентября 2025 в 11:06

Готовим нежные рыбные фрикадельки: простой рецепт, который всегда удается — секрет в соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фрикадельки из рыбы в сливочном соусе — это нежное, сочное и очень ароматное блюдо, которое легко приготовить дома. Оно подойдет и для уютного ужина, и для праздничного стола. Простые ингредиенты превращаются в удивительно аппетитное угощение.

Для приготовления понадобятся: фарш рыбный 250 г; лук 1 шт; сухари молотые 3–4 ст. л.; сливки молочные 300 мл; сыр тертый 50–100 г; брокколи по вкусу; соль по вкусу; белый перец по вкусу. Сначала в рыбный фарш добавить мелко нарезанный или измельченный лук, молотые сухари, соль и белый перец. Количество сухарей регулируется по густоте: масса должна легко лепиться. Из фарша сформировать небольшие фрикадельки. Брокколи разобрать на соцветия, при желании можно готовить без него. Подготовленные фрикадельки выложить в форму для запекания и отправить в духовку на 5 минут при 200 °C, чтобы они схватились и сохранили форму.

В это время приготовить соус: смешать сливки с тертым сыром, приправить солью и белым перцем. Достать фрикадельки из духовки, разложить между ними брокколи и залить все сливочно-сырной смесью. Форму вернуть в духовку и запекать при 180–190 °C около 20 минут до появления нежной золотистой корочки.

В итоге получается блюдо с мягкими, сочными фрикадельками, которые буквально тают во рту, и густым сливочным соусом, пропитанным ароматом рыбы и сыра. Такое угощение не требует гарнира, но отлично сочетается с картофелем, рисом или свежими овощами. Подавать лучше горячим, чтобы сливочный соус оставался густым и ароматным.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

