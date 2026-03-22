Готовим кысыр по-турецки! Вкуснейший булгур без варки — 15 минут, и на столе ароматное блюдо

В Турции этот салат называют кысыр — и это вовсе не горячее блюдо, а свежий пикантный салат из мелкого булгура. Готовится он без термической обработки: крупа просто замешивается с пастой и специями, впитывая все ароматы.

Что понадобится

Мелкодробленый булгур — 200 г, томатная паста — 1 ст. л., турецкая паста из красного перца (острая или сладкая) — 2 ст. л., вода комнатной температуры — 200–250 мл, соль — 1 ч. л., молотый кумин (зира) — 1 ч. л., хлопья чили — 0.5 ч. л., гранатовая патока (наршараб) — 1 ст. л., оливковое масло — 3 ст. л., зеленый лук — 4-5 шт., пучок петрушки — 1 шт., половина пучка свежей мяты, лимон — 0,5 шт., листья салата для подачи, помидоры и корнишоны — для сервировки.

Как я его готовлю

В широкой миске с плоским дном соединяю сухой мелкий булгур, томатную пасту и пасту из красного перца. Надев кулинарную перчатку, тщательно растираю ингредиенты рукой до однородного состояния. Затем начинаю постепенно, тонкой струйкой, вливать воду комнатной температуры, непрерывно замешивая и растирая массу.

Булгур должен равномерно окраситься в красный цвет и полностью впитать воду, превратившись в рассыпчатую основу.

Добавляю соль, кумин, хлопья чили и гранатовую патоку, продолжаю вымешивать до однородности. Вливаю оливковое масло и активно перемешиваю еще 3–4 минуты — масса должна стать мягкой, воздушной и нелипкой.

Зелень мою, обсушиваю. Зеленый лук мелко режу, белую часть — мельче, зеленую — чуть крупнее, и вмешиваю в булгур. Петрушку с мягкими стебельками и листья мяты мелко шинкую, добавляю к салату и аккуратно, но тщательно перемешиваю, чтобы распределить зелень.

Выкладываю кысыр на блюдо, устланное листьями салата. Сбрызгиваю свежевыжатым лимонным соком. Подаю с ломтиками помидоров и корнишонами — традиционно салат едят, заворачивая порцию в лист салата с овощами.

