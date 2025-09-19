«Интервидение-2025»
19 сентября 2025

Готовим как в Будапеште: секрет настоящего лечо, которое сводит с ума

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Венгерское лечо — это традиционное блюдо, которое идеально подходит для осеннего сезона, когда созревают сладкие перцы и сочные томаты. Это ароматное овощное рагу сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус летних овощей, сохраненных в одном блюде. Лечо может подаваться как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, создавая ощущение уюта и тепла.

Для классического рецепта потребуется 1 кг сладкого перца, 500 г помидоров, 2 луковицы, 150 г колбасы или бекона, 2 столовые ложки растительного масла, паприка, соль и перец по вкусу. Овощи нарезают крупными кусками, лук — полукольцами. В глубокой сковороде обжаривают колбасу с луком, добавляют перец и тушат 10 минут. Затем добавляют помидоры, паприку и тушат под крышкой на медленном огне 20–25 минут до мягкости овощей. Ключевой секрет — использование разных цветов перца для красоты и сладких, мясистых томатов для сочности. Готовое лечо подают горячим, посыпав свежей зеленью. Блюдо получается ярким, ароматным и насыщенным, с легкой копченой ноткой от колбасы и сладостью осенних овощей.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

