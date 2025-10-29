Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:02

Готовим идеальные ребрышки с овощным соусом — рецепт с нежнейшим результатом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти ребрышки я впервые попробовал в гостях у друга, который угостил нас своим фирменным блюдом. Мясо было настолько нежным, что буквально отваливалось от кости, а ароматный соус идеально его дополнял. Теперь это мое коронное блюдо для семейных праздников и воскресных обедов.

Для ребрышек мне нужно: говяжьи ребра (1,5 кг), соль, смесь перцев, паприка и сушеный чеснок по вкусу. Для соуса: растительное масло для жарки, лук (2 шт.), сельдерей (4 стебля), морковь (3 шт.), чеснок (4 зубчика), томатная паста (1-2 ст. л.), мука (1 ст. л.), сливочное масло (20 г), вода (1 л), соль и специи по вкусу. Ребра натираю специями и обжариваю до корочки. Отдельно пассерую лук, морковь и сельдерей, добавляю томатную пасту, муку и воду. Заливаю ребра соусом и томлю на медленном огне 2,5–3 часа под крышкой. Мясо получается невероятно мягким и ароматным.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Общество
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!
Семья и жизнь
Аромат на весь дом — креветки с чесноком! 10 минут — и готово!
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!
Семья и жизнь
Баклажаны в духовке с помидорами, сыром и чесноком: готово за полчаса!
Как заставить семью полюбить гречку: готовим гречневые ежики с фаршем — так просто, но все будут просить добавки
Общество
Как заставить семью полюбить гречку: готовим гречневые ежики с фаршем — так просто, но все будут просить добавки
еда
рецепты
мясо
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.