Готовим идеальные ребрышки с овощным соусом — рецепт с нежнейшим результатом

Эти ребрышки я впервые попробовал в гостях у друга, который угостил нас своим фирменным блюдом. Мясо было настолько нежным, что буквально отваливалось от кости, а ароматный соус идеально его дополнял. Теперь это мое коронное блюдо для семейных праздников и воскресных обедов.

Для ребрышек мне нужно: говяжьи ребра (1,5 кг), соль, смесь перцев, паприка и сушеный чеснок по вкусу. Для соуса: растительное масло для жарки, лук (2 шт.), сельдерей (4 стебля), морковь (3 шт.), чеснок (4 зубчика), томатная паста (1-2 ст. л.), мука (1 ст. л.), сливочное масло (20 г), вода (1 л), соль и специи по вкусу. Ребра натираю специями и обжариваю до корочки. Отдельно пассерую лук, морковь и сельдерей, добавляю томатную пасту, муку и воду. Заливаю ребра соусом и томлю на медленном огне 2,5–3 часа под крышкой. Мясо получается невероятно мягким и ароматным.

