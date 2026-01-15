Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 08:39

Готовим Crazy Cake: пирог из 5 дешевых продуктов, который вкуснее изысканных десертов. Проверено временем!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За простым названием «Сумасшедший пирог» стоит целая эпоха. Рожденный во время Великой депрессии, он стал символом того, что даже из ограниченного набора продуктов можно создать нечто удивительно вкусное и дарящее радость.

Для теста: в большой миске смешиваю все сухие ингредиенты: 2 стакана муки (320 г), 1,5 стакана сахара (300 г), 6 ст. л. какао-порошка (без верха) и 4 ч. л. разрыхлителя. Тщательно все перемешиваю венчиком.

Вливаю в сухую смесь 2 стакана теплого молока (500 мл). Аккуратно перемешиваю лопаткой или венчиком до получения однородного жидкого теста без комочков. Долго взбивать не нужно.

Тесто переливаю в форму для выпечки (примерно 22–24 см в диаметре), застеленную пергаментом и смазанную маслом. Разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Готовый бисквит полностью остужаю.

Для крема: в сотейнике довожу до кипения 2 стакана молока (500 мл). В отдельной миске тщательно растираю яйцо со стаканом сахара (200 г) и 3 ст. л. муки до однородности.

Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаю горячее молоко в яичную смесь. Затем всю массу возвращаю в сотейник. Ставлю на средний огонь и, непрерывно помешивая венчиком, варю до загустения (5–7 минут). Крем должен стать консистенции густой сметаны. Снимаю с огня и даю слегка остыть.

Остывший бисквит разрезаю на 2 или 3 коржа. Теплым (но не горячим) кремом обильно промазываю каждый корж и бока. Даю пирогу хорошо пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Четыре картошки и ложка муки: тонкие лепешки с сыром и зеленью. Хрустящие, ароматные — и готовы за 15 минут
Общество
Четыре картошки и ложка муки: тонкие лепешки с сыром и зеленью. Хрустящие, ароматные — и готовы за 15 минут
Запеченные роллы для худеющих: с низкокалорийной начинкой из крабовых палочек на 140 ккал
Общество
Запеченные роллы для худеющих: с низкокалорийной начинкой из крабовых палочек на 140 ккал
Слоеная картошка с мясом на все случаи жизни — беспроигрышный вариант и на ужин, и на праздники
Общество
Слоеная картошка с мясом на все случаи жизни — беспроигрышный вариант и на ужин, и на праздники
Забудьте про котлеты! Готовлю колобки-сюрпризы с сыром и грибами. Разрезаешь — и начинка течет. Вкус — бомба!
Общество
Забудьте про котлеты! Готовлю колобки-сюрпризы с сыром и грибами. Разрезаешь — и начинка течет. Вкус — бомба!
Чехословацкие щи — сюрприз для гурмана: густой, ароматный и с пикантной ноткой паприки
Общество
Чехословацкие щи — сюрприз для гурмана: густой, ароматный и с пикантной ноткой паприки
еда
десерты
рецепты
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солистка «Миража» разнесла Долину за лакшери-отдых вместо передачи квартиры
В Финляндии оценили влияние антироссийских санкций на экономику страны
В России придумали, как повысить безопасность катания на тюбингах
Стало известно о внезапной смерти отца Тесака
В России посчитали санкции Запада благословением
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
ФСБ задержала перебежчика, передававшего Киеву координаты военных объектов
Новокузнецк спешно перестраивает помощь роженицам после трагедии в роддоме
«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках
Белый дом объявил о новых торговых пошлинах
Трамп раскрыл секрет ясности ума
Каллас предупредили о реальной угрозе отставки
Сошедший с крыши снег раздавил россиянина
Россияне установили рекорд по покупке минералки в новогодние каникулы
«Нужно найти евреев»: раскрыты новые детали погрома в Махачкале
В Кемеровской области проверят все роддома после гибели младенцев
Евросоюз принял важное решение по российской нефти
Взрыв газа уничтожил частный дом в Приморском крае
Средства ПВО сбили украинские ракеты «Нептун» в Брянской области
На Западе подвели итоги президентства Зеленского и ужаснулись
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.