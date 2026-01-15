Готовим Crazy Cake: пирог из 5 дешевых продуктов, который вкуснее изысканных десертов. Проверено временем!

За простым названием «Сумасшедший пирог» стоит целая эпоха. Рожденный во время Великой депрессии, он стал символом того, что даже из ограниченного набора продуктов можно создать нечто удивительно вкусное и дарящее радость.

Для теста: в большой миске смешиваю все сухие ингредиенты: 2 стакана муки (320 г), 1,5 стакана сахара (300 г), 6 ст. л. какао-порошка (без верха) и 4 ч. л. разрыхлителя. Тщательно все перемешиваю венчиком.

Вливаю в сухую смесь 2 стакана теплого молока (500 мл). Аккуратно перемешиваю лопаткой или венчиком до получения однородного жидкого теста без комочков. Долго взбивать не нужно.

Тесто переливаю в форму для выпечки (примерно 22–24 см в диаметре), застеленную пергаментом и смазанную маслом. Разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Готовый бисквит полностью остужаю.

Для крема: в сотейнике довожу до кипения 2 стакана молока (500 мл). В отдельной миске тщательно растираю яйцо со стаканом сахара (200 г) и 3 ст. л. муки до однородности.

Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаю горячее молоко в яичную смесь. Затем всю массу возвращаю в сотейник. Ставлю на средний огонь и, непрерывно помешивая венчиком, варю до загустения (5–7 минут). Крем должен стать консистенции густой сметаны. Снимаю с огня и даю слегка остыть.

Остывший бисквит разрезаю на 2 или 3 коржа. Теплым (но не горячим) кремом обильно промазываю каждый корж и бока. Даю пирогу хорошо пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

