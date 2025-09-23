«Интервидение-2025»
Готовим баклажанные кучерикас — вкуснятина с сырной начинкой

Запеченные баклажаны с сырно-творожной начинкой представляют собой изысканное блюдо, которое сочетает нежность овощей и пикантность сырной начинки. Это кушанье отличается насыщенным вкусом и ароматом, что делает его идеальным выбором для праздничного стола или особого ужина. Приготовление блюда не требует специальных кулинарных навыков и позволяет получить впечатляющий результат.

Для приготовления потребуется: 4 баклажана, 250 граммов творога, 200 граммов твердого сыра, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка соли и смесь перцев по вкусу. Баклажаны тщательно моют, разрезают вдоль, сохраняя плодоножку, и отваривают в подсоленной кипящей воде 15–20 минут до мягкости. Готовые баклажаны перекладывают на дуршлаг и дают полностью остыть. Для начинки смешивают творог, натертый сыр, измельченный чеснок, яйцо и мелко нарезанную зелень. Аккуратно удаляют сердцевину из охлажденных баклажанов, мякоть измельчают вилкой или ножом и добавляют в творожную массу. Начинку солят и перчат по вкусу, тщательно перемешивают. Противень застилают пергаментной бумагой, подготовленные баклажаны-лодочки наполняют начинкой. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке или аэрогриле в течение 30 минут до золотистой корочки.

Секрет идеального блюда заключается в правильном отваривании баклажанов — они должны стать мягкими, но сохранить форму. Важно хорошо отжать лишнюю жидкость из творога для получения плотной начинки. Готовое блюдо подают горячим, украсив свежей зеленью и овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

