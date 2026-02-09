Зимняя Олимпиада — 2026
Готовила на автопилоте: терла, мешала, жарила. А получилась вкуснятина: хоть на завтрак, хоть на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите картофель, сыр и зелень — и приготовьте лепешку, которая станет главным блюдом на столе. Это гениально простое и невероятно сытное блюдо, где обычные продукты превращаются в хрустящий пирог с начинкой, тающей во рту.

Получается потрясающая вкуснятина: золотистая, хрустящая с двух сторон корочка скрывает нежнейшую, сочную начинку из тертого картофеля с тягучим сыром и свежими нотками укропа.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 200 г твердого сыра, 2 яйца, 3 ст. л. муки, пучок укропа, соль, перец, растительное масло. Картофель натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Сыр натрите на крупной терке, укроп мелко порубите. В миске смешайте картофель, сыр, укроп, яйца, муку, посолите и поперчите. Тщательно вымесите. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите всю массу, разровняйте в круглую лепешку толщиной 1,5–2 см. Жарьте на среднем огне 7–8 минут под крышкой до румяной корочки. Аккуратно переверните с помощью тарелки и жарьте еще 6–7 минут с другой стороны. Подавайте горячей со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

