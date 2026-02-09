Печеночный торт уже не в почете. Теперь делаю рулет — та же нежность, но гораздо интереснее

Возьмите печень, плавленый сыр и овощи и приготовьте изящный рулет, который заменит привычный торт. Это гениально простое и невероятно эффектное блюдо, где нежная печеночная основа скручивается вокруг кремовой, сладковатой начинки, создавая потрясающий вкусовой дуэт.

Получается обалденная вкуснятина: плотный, но мягкий печеночный пласт с тонким ароматом, сочетающийся с нежнейшей, слегка сладкой начинкой из тушеной моркови, лука и сливочного плавленого сыра, который идеально связывает все компоненты.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриной печени, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, для начинки: 1 морковь, 1 луковица, 2 плавленых сырка, 1 ст. л. масла. Печень измельчите в блендере с яйцами, мукой, солью и перцем до однородности. Вылейте тесто тонким слоем на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут. Для начинки мелко нарежьте лук, натрите морковь, обжарьте до мягкости. Сырки натрите на терке и смешайте с остывшими овощами. Готовый печеночный пласт переверните на влажное полотенце, снимите пергамент. Равномерно распределите начинку и, помогая полотенцем, сверните плотный рулет. Дайте ему пропитаться в холодильнике 1–2 часа. Перед подачей нарежьте на красивые ломтики.

