Готова за 3 часа! Маринованная капуста быстрого приготовления

Эта маринованная капуста быстрого приготовления покоряет балансом кисло-сладкого вкуса. Она получается хрустящей, сочной и ароматной — совсем как традиционная квашеная, но будет готова всего за 3 часа!

Для приготовления нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты, нарежьте 1 морковь соломкой и 3 зубчика чеснока пластинами. Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды с 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 5 горошинами черного перца, 2 лавровыми листами и 100 мл уксуса 9%. Горячим маринадом залейте овощи в эмалированной посуде, сверху поставьте гнет.

Уже через 3 часа капуста пропитается маринадом и приобретет насыщенный вкус — можно подавать к картошке, мясу или использовать для салатов. Храните в холодильнике до 2 недель — с каждым днем она становится только вкуснее! Этот рецепт — спасение, когда нужно быстро приготовить вкусную хрустящую закуску без долгого ожидания.

