Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 19:43

Кремль опубликовал список участников совещания Путина после поездки в США

Участники совещания по итогам российско-американской встречи в верхах Участники совещания по итогам российско-американской встречи в верхах Фото: kremlin.ru

В рабочем совещании с президентом России Владимиром Путиным после его визита на Аляску для переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом приняли участие как сопровождавшие лидера страны, так и другие высокопоставленные чиновники, сообщает пресс-служба Кремля. Так, на мероприятии присутствовали председатель правительства Михаил Мишустин, а также спикер Госумы Вячеслав Володин.

В совещании, помимо них, приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Вместе с ними были приглашены зампред правительства Александр Новак, советник президента Владимир Мединский, а также глава Минэка Максим Решетников. В совещании приняли участие председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров говорил, что переговоры между российским лидером и американским президентом создали предпосылки для достижения стабильного мирного урегулирования. Однако, как отметил бывший глава кабмина, украинский президент Владимир Зеленский может предпринять попытки воспрепятствовать этому процессу.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позитивно оценил результаты встречи глав России и США. По его мнению, состоявшиеся переговоры дали новый толчок поиску путей разрешения украинского кризиса.

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Путин
Кремль
