«Государство в обычном смысле просто так в метавселенные не пустят»

Российские власти изучают возможность контроля метавселенных — виртуальных многопользовательских пространств, о которых в последнее время много говорят. Так, например, для изучения предполагаемых рисков, которые виртуальная реальность несёт государству, Роскомнадзор заказал исследование в Научно-техническом центре Главного радиочастотного центра. В интервью NEWS.ru Илья Флакс, глава российской компании, которая занимается разработкой программ и технологий на рынке мобильной виртуальной реальности, объяснил, почему пока разговоры вокруг метавселенных — это «хайп», но при этом хорошо, что государство озаботилось законодательством для них, а также рассказал, почему, на его взгляд, власть больше беспокоится об использовании криптовалюты в метавселенных и будут ли в них распространены порнография, наркоторговля и экстремизм.

— Расскажите, что такое метавселенная, какую опасность в них видит власть и почему.

— Для начала надо отметить, что принципиально ничего нового в термине «метавселенная» и в её концепции нет. Открытые виртуальные миры существуют уже достаточно давно. Они, в частности, популярны у молодого поколения. Это взаимодействие с виртуальным миром, игра по его правилам между другими игроками — такое есть давно, и ничего принципиально не поменялось, в том числе с точки зрения опасностей для гостей метавселенных, например, они несут угрозу с точки зрения утечки персональных данных пользователя. На мой взгляд, говоря о них, правительство в первую очередь озабочено темой криптовалют, а не самими метавселенными.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас это горячая тема. Не проходит и недели без того, чтобы какая-то отечественная компания не заявила о том, что что-то делает с метавселенной или создаёт её или ещё что-то. Это, как сейчас говорят, «хайп». В эту сторону бегут, не до конца понимая, надо или не надо этого делать. Проблема в том, что деньги на рынке есть, а команды, которая могла бы действительно что-то исключительное сделать, по-настоящему хорошую метавселенную, а не просто красивую обложку, — почти нет. В России нет компании, которая бы делала полноценный продукт для большого числа обычных пользователей. Наша компания сейчас думает над тем, чтобы попробовать создать метавселенную, но с полноценным погружением, чтобы можно было с друзьями и знакомыми взаимодействовать, причём с разных платформ: телефонов, компьютеров, умных часов.

— Сам термин «метавселенная» — это пошло от Facebook?

— Нет. Его глава Марк Цукерберг переименовал свою компанию в Meta — вот это их термин. Понятие «метавселенная» существовало задолго до этого.

— Вы говорили о криптовалютах — их активно используют в метавселенных?

— Не сказал бы. Есть разные способы, не все из них связаны с ними. Но если говорить об этом, то изначально были популярны IPO (Initial Coin Offering: выпуск каким-либо проектом токенов, предназначеных для оплаты услуг площадки в будущем. — NEWS.ru), однако у них плохая репутация из-за случаев мошенничества. Поэтому большую популярность для обеспечения ликвидности виртуальной валюты сейчас набирают IDO (модель запуска токена, которая подразумевает под собой сбор средств на децентрализованной бирже. — NEWS.ru). Метавселенные, которые их используют, есть и о безопасности сохранности криптовалюты в них и подобных им, государство справедливо может заботиться.

— В комитете Госдумы по информационной политике заявили, что метавселенные становятся местом полноценной экономической деятельности — там уже заключаются крупные сделки с виртуальной недвижимостью и прочее. Насколько это соответствует действительности?

— Не в полной мере. Пока скорее все лишь обещают сделать метавселенную, в которой так будет. Возможно, в течение пяти-шести лет так и будет, и тогда понадобятся и специальные законы, и регулирование. Думаю, для метавселенных возникнет потребность отдельного законодательства. Потому что очевидно, что нельзя приравнивать сделки с реальными вещами в настоящем мире к сделкам в мире метавселенных. Однако в последнем случае также могут быть использованы реальные средства граждан.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Получается, что не так и плохо, что в Госдуме этим озаботились?

— Однозначно могу сказать, что лучше раньше заняться этим вопросом, чем опоздать.

— Вы думаете, метавселенные заменят социальные сети?

— Полностью нет, по крайней мере до этого далеко. Тот, кто утверждает обратное, сгущает краски. Со временем это будет определённое новое измерение, но это не значит, что мы все не будем пользоваться компьютерами и будем только сидеть в метавселенных.

— Уже сейчас в Интернете есть незаконный контент, который жёстко регулируется. В исследовании Роскомнадзора говорится о возможности виртуальной политической агитации и использовании расширенной реальности для ощущения тактильных импульсов, то есть о наличии потенциала для киберсекса с несовершеннолетними и формировании различных девиаций.

— Безусловно можно ожидать, что вещи вроде порнографии, предложений по продаже наркотиков, экстремизма, другой запрещённый контент будет в метавселенных. Сейчас это там ещё не распространено, но постепенно все человеческие привычки, увлечения перетекут и туда, как ранее они уже перетекали из реального мира в Интернет. Когда это произойдёт, можно ожидать, что государство точно попытается это всё зарегулировать. Однако мне кажется, что сделать это полноценно будет нереально. Государство в обычном смысле просто так в метавселенные не пустят. Если оно будет, как и другие, выкупать токены, то что-то сделать оно сможет, но привычного государству централизованного диктата сверху не будет. Государство захочет, чтобы так было, но использование децентрализованной криптовалюты будет этому препятствовать. Что касается того, как технически будут выглядеть агитация и виртуальный протест обычных пользователей метавселенной, то это будет зависеть от конкретных законов каждой. Однако примеры пока я привести не могу.