Россиянам рассказали о санкциях за правонарушения в метавселенной

Законодательное регулирование метавселенной, которым, по данным СМИ, заинтересовались российские власти, повлечёт за собой наказания за преступления, в том числе не совсем обычные для сегодняшнего дня. Как рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская, помимо обычных наказаний за хулиганство, оскорбления и тому подобные вещи, при регулировании действий в метавселенной могут быть предусмотрены наказания за воровство интеллектуальной собственности или виртуальной вещи.

Сейчас довольно сложно всё это представить, но технологии развиваются так быстро, что мы в ближайшее время привыкнем к подобным вещам. <...> В будущем мы будем ещё больше пользоваться цифровыми технологиями и полностью погрузимся в виртуальную жизнь, — заявила Бобровская.

Ранее научно-технический центр Роскомнадзора провёл исследование метавселенных — виртуальных пространств, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. По мнению авторов исследования, развитие метавселенных несёт немало рисков: так, доминирование цифровых валют будет способствовать нарушению политических границ, а появление виртуальных магазинов может создать риски торговли запрещёнными веществами. А идентификация виртуальных аватаров делает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования. Кроме того, метавселенные также способствуют появлению виртуальной политической реальности.

Мнения экспертов о том, нужно ли России отдельное законодательство по метавселенным, расходятся: противники этой идеи отмечают, что речь идёт лишь о следующем шаге развития онлайн-игр и обучающих сервисов и метавселенная не способна создавать иную реальность. Кроме того, многие регуляторные вопросы, беспокоящие Роскомнадзор, включая борьбу с искажённой информацией и возрастную цензуру, уже достаточно проработаны.