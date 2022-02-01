Роскомнадзор предложил принять закон о регулировании метавселенных

Власти России начали анализировать риски развития игровых метавселенных и изучать возможности их регулирования. В частности, речь идёт о возможном появлении в метавселенных магазинов с наркотиками, нелегального киберсекса с несовершеннолетними и виртуальной политической реальности. Эксперты считают риски преувеличенными, пишет «Коммерсант».

Научно-технический центр Роскомнадзора провёл исследование метавселенных — виртуальных пространств, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности. По мнению авторов исследования, развитие метавселенных несёт немало рисков: так, доминирование цифровых валют будет способствовать нарушению политических границ, а появление виртуальных магазинов может создать риски торговли запрещёнными веществами. А идентификация виртуальных аватаров делает личные данные уязвимыми для копирования, стирания и манипулирования. Кроме того, метавселенные также способствуют появлению виртуальной политической реальности.

Источники на IT-рынке связывают обсуждение регулирования в метавселенных с заявлениями Владимира Путина: в ноябре 2021 года на Artificial Intelligence Journey 2021 он сказал, что «защитой россиян и их виртуальных двойников в киберпространстве должно заниматься государство». Мнения экспертов о том, нужно ли России отдельное законодательство по метавселенным, расходятся.

Так, юрист АБ Criminal Defense Даниил Горьков отмечает, что риски для пользователей не сможет предотвратить ни одна система кибербезопасности и для регулирования метавселенных необходим отдельный закон. В свою очередь глава направления «Разрешение IT & IP споров» фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Ярослав Щицле полагает, что метавселенная является лишь следующим шагом развития онлайн-игр и обучающих сервисов и не способна создать иной политической системы. Кроме того, многие регуляторные вопросы, включая борьбу с искажённой информацией и возрастную цензуру, уже достаточно проработаны.

Ранее компания Facebook объявила о своём переименовании в Meta. Её создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд акцентирует внимание на метавселенной, где человек сможет отказаться от экранов и сможет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Для этого проекта компания намерена создать порядка 10 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза.

Комментируя его заявление, глава Сбербанка Герман Греф отметил, что технологии не дают полной возможности в построении подобных виртуальных пространств, поэтому в них находиться ещё неудобно. Однако мир придёт к этому в обозримой перспективе.