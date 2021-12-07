Греф заявил, что метавселенная Facebook — дело будущего, но не настоящего

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, метавселенная Facebook — пока дело будущего. На данный момент, как заявил Греф, технологии не дают полной возможности в построении подобных виртуальных пространств, поэтому в них находиться ещё неудобно. Однако в перспективе, скорее всего, мир к этому придёт, сказал он, выступая на форуме Finopolis, сообщает РИА Новости.

Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Потому что даже после его выступления я ещё раз посмотрел на все его продукты, надел этот самый Oculus и провёл в нём больше часа впервые в жизни, — потому что раньше меня хватало максимум на десять минут, — я понял, что, может быть, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Это неудобно, даже для взрослого человека очень серьёзное давление, — сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, главный вопрос в построении метавселенных заключается в ограничениях, связанных с недостаточно развитыми технологиями.

Нужно построить платформу со всеми атрибутами. Как показывает практика, этот платформенный барьер смогли переступить единицы организаций в мире, это не так просто. Конечно же, платформа является ключевым двигателем, чтобы дальше строить метавселенную, — подчеркнул он.

Однако и те, кому удалось создать платформу, пока не могут совершить переход к метавселенной. Этот шаг ещё очень сложно сделать.

Тренд в эту сторону просматривается, — вне зависимости от того, кто ты и чем занимаешься, мы все будем там в конце концов. Но я думаю, что мы пока не готовы говорить о том, что это тренд, который сегодня уже принесёт большие плоды, — заключил Греф.

Ранее компания Facebook объявила о своём переименовании в Meta. Её создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд акцентирует внимание на метавселенной, где человек сможет отказаться от экранов и сможет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. Для этого проекта компания намерена создать порядка 10 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза.