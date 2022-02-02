Возглавить безобразие: экономист об идее приравнять майнинг к бизнесу

Когда «какое-то безобразие, процесс», в данном случае майнинг криптовалют, невозможно пресечь, то его нужно возглавить, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака, комментируя идею главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина приравнять майнинг криптовалют к предпринимательской деятельности.

Если какое-то безобразие, какой-то процесс нельзя прекратить, его нужно возглавить. Ситуация очень простая: если у государства нет возможности прекратить майнинг криптовалют, то ввести его в законное русло — нормальная практика, так делает большинство стран. Предложение достаточно разумное, и, вполне возможно, что это, рано или поздно, придётся сделать. Тогда это можно использовать, с одной стороны, для пополнения бюджета, с другой стороны — можно регистрировать не только деятельность майнеров, но и их расходы. Фактически станет понятна их деятельность по расходам энергии на майнинг криптовалют. Я не думаю, что поступления будут серьёзные, но это позволит вывести рынок из серой зоны и сделать его более контролируемым, — подчеркнул эксперт.

Соответствующее письмо ТПП направила министру финансов РФ Антону Силуанову. По мнению Катырина, эти меры позволят исключить данный вид деятельности из так называемой серой зоны, обеспечат уплату соответствующих налогов и позволят снять напряжённость в вопросах незаконного использования электроэнергии.

Также глава ТПП предложил определить правовой статус производимой майнерами криптовалюты и её дальнейшего обращения. При этом он однозначно подчеркнул, что статус российского рубля как национальной валюты не может быть поставлен под сомнение. Тем не менее, Катырин считает полезным изучить опыт тех стран, где криптовалюта используется при расчётах и её обмен на товары трактуется в качестве бартерной сделки.

Ранее Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности. В ответ на критику этого проекта представители ЦБ отметили, что намерены заранее купировать риски от распространения криптовалют, а само приобретение криптовалюты расценивают как вывод капитала из экономики.