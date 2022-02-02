Минфину предложили приравнять майнинг к бизнесу

Глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин предложил приравнять майнинг криптовалюты к предпринимательству. Таким образом этот вид деятельности можно будет исключить из «серой зоны». Соответствующее письмо направлено министру финансов Антону Силуанову. Его копия оказалась в распоряжении ТАСС.

Представляется необходимым в значительной степени скорректировать действующее законодательство, а также разработать ряд новых нормативных правовых актов, которые в том числе определят правовой статус майнинга как вид предпринимательской деятельности, — отмечает в своём письме Катырин.

По его мнению, эти меры позволят исключить данный вид деятельности из так называемой серой зоны, обеспечат уплату соответствующих налогов и позволят снять напряжённость в вопросах незаконного использования электроэнергии.

Также глава ТПП предложил определить правовой статус производимой майнерами криптовалюты и её дальнейшего обращения. При этом он однозначно подчеркнул, что статус российского рубля как национальной валюты не может быть поставлен под сомнение. Тем не менее, Катырин считает полезным изучить опыт тех стран, где криптовалюта используется при расчётах и её обмен на товары трактуется в качестве бартерной сделки.

Одновременно с этим глава ТПП назвал необходимым выработать позицию банковского сектора РФ относительно обслуживания физлиц и финопераций, которые могут расцениваться как операции по вводу-выводу средств в криптовалюту.

Ранее Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности. В ответ на критику этого проекта представители ЦБ отметили, что намерены заранее купировать риски от распространения криптовалют, а само приобретение криптовалюты расценивают как вывод капитала из экономики.