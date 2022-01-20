Центробанк предложил запретить криптовалюты в России

ЦБ предлагает запретить криптовалюту и майнинг на территории России, включая любые операции с криптовалютами. Также предлагается запретить банкам вкладывать деньги в криптовалюты, блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги и ввести ответственность за покупки в криптовалюте. Об этом говорится в докладе на сайте регулятора.

Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты <...> на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета, — говорится в документе.

По мнению Банка России, статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет игнорировать риски, связанные с распространением криптовалют. По данным регулятора, майнинг несёт существенные риски для экономики, включая непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение зданий.

ЦБ также отмечает негативное влияние майнинга на смежные рынки и окружающую среду. По его данным, спрос на оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников и чипов, что оказывает прямое влияние на производство товаров по всему миру. Само же распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ФСБ договорилась с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной по поводу запрета на операции с криптовалютами. В материале говорится, что на такой шаг силовое ведомство пошло для того, чтобы лишить финансирования оппозицию и СМИ-иноагенты.

ФСБ лоббировала этот запрет, так как трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах всё чаще используются россиянами для пожертвований в пользу «нежелательных организаций». При этом само финансирование в среднем равняется 7 трлн рублей, что является незначительной частью, однако в силовом ведомстве обеспокоены тем, что этот показатель растёт.