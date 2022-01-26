Центробанк ответил на критику доклада об обороте криптовалюты

Банк России в комментарии Forbes ответил на основные контраргументы экспертов и бизнеса по поводу угроз, связанных с майнингом и оборотом криптовалют в России. Регулятор заявил, что намерен заранее купировать риски от распространения криптовалют, а само приобретение криптовалюты расценивает как вывод капитала из экономики.



Вместо того чтобы вкладывать средства в депозиты, акции и облигации, которые обеспечивают финансирование экономики нашей страны, граждане приобретают криптовалюты, которые активно обслуживают платежи в нелегальной экономике, — отмечает регулятор.

По его мнению, в случае вовлечения в криптовалютный рынок широких слоёв населения ситуация лишь усугубится и может привести к формированию параллельной банковской системы. Так как задачей регулятора является мониторинг рисков и их своевременное купирование, а объём операций россиян с криптовалютой постепенно увеличивается, ЦБ считает необходимым заранее ограничить накопление рисков.

Ранее Минфин России сообщил, что выступает за регулирование, а не за запрет криптовалют, в связи с чем подготовил соответствующую концепцию и направил её в правительство, которое должно высказать своё мнение по данному вопросу. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Он добавил, что ведомство активно занимается разработкой законодательных инициатив и предлагает варианты развития.

До этого Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.