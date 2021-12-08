Instagram удалит аккаунты детей до 13 лет

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Экстренная посадка рейса Ryanair в Минске с оппозиционным журналистом и бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае этого года была операцией КГБ Белоруссии. Об этом рассказал посадивший самолёт диспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах.

Известно, что в настоящее время Галегов находится в Польше. По его словам, переданное пилоту самолёта сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным. Слова диспетчера косвенно подтвердил представитель...