Instagram удалит аккаунты детей до 13 лет

Глава Instagram в Конгрессе США пообещал удалить все аккаунты детей до 13 лет
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:43, 09 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Глава Instagram Адам Моссери, выступая перед конгрессом, заявил, что социальная сеть разрабатывает новые алгоритмы запрета регистрации детей младше 13 лет. Он добавил, что взрослые тоже не смогут писать личные сообщения людям младше 18 лет. Видеозапись выступления доступна на YouTube-канале Washington Post.
По поводу верификации возраста: мы разрабатываем новую технологию, новые алгоритмы, которые позволят находить и удалять учётные записи детей младше 13 лет. Мы также используем технологию для выявления тех, кому больше или меньше 18 лет, чтобы создать более подходящую под их возраст среду в приложении, — рассказал Моссери.
При этом политики стали критиковать политику компании в отношении недопустимого контента, который доступен людям всех возрастов.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что метавселенная Facebook — пока дело будущего. На данный момент, как рассказал Греф, технологии не дают полной возможности в построении подобных виртуальных пространств, поэтому в них находиться ещё неудобно. Однако в перспективе мир к этому придёт, сказал он, выступая на форуме Finopolis.