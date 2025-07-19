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19 июля 2025 в 17:11

Гости просят рецепт! Простой салат с перепелиными яйцами и яркой заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий салат с курицей и пикантной заправкой! Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит простые, но эффектные блюда. Он получается свежим, ароматным и с каждым часом становится только вкуснее. Идеально подходит для легкого ужина или полезного перекуса.

Приготовьте куриные бедра: посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок, паприку и кориандр, сбрызните маслом и обжарьте до румяной корочки. Готовое мясо нарежьте ломтиками. Отварите перепелиные яйца (4–5 минут), остудите и разрежьте пополам. Листья айсберга порвите руками, огурец нарежьте тонкими полукольцами, зелень мелко нарубите.

Для заправки смешайте растительное масло, соевый соус, лимонный сок, зернистую горчицу и мед. Все взбейте до однородности. Соедините ингредиенты в миске, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться — на следующий день салат раскроет вкус еще ярче!

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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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