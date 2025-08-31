День знаний — 2025
Забудьте об огурцах: кабачки в новой роли вас удивят

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из сырых кабачков — это свежее и неожиданное решение для легкого перекуса или освежающего гарнира. Молодые кабачки с нежной кожицей, сочетаясь со сливочной заправкой и ароматными травами, раскрываются совершенно по-новому. Блюдо готовится всего за пять минут, но дарит насыщенный вкус и приятную хрустящую текстуру, которая особенно ценится в жаркие дни.

300 г молодых кабачков натирают на корейской терке или нарезают тонкой соломкой, слегка солят и оставляют на 5 минут для выделения сока, который затем сливают. Для заправки разминают 90 г плавленого сыра, добавляют 3 ст. л. майонеза, 10 г рубленого укропа, 3 зубчика чеснока, половину чайной ложки прованских трав и перец по вкусу. Заправку тщательно перемешивают до однородности, при необходимости разбавляя сметаной. Соединяют кабачки с заправкой, аккуратно перемешивают и охлаждают 10–15 минут перед подачей.

Салат получается хрустящим, с нежным сливочным вкусом и пикантными нотками чеснока и трав. Он отлично подходит и как самостоятельное блюдо, и в качестве гарнира к мясу или рыбе. Это блюдо можно разнообразить, добавляя в него тертую морковь, яблоко или редис. Такой салат не только радует вкусом, но и сохраняет все витамины и полезные вещества сырых овощей, что делает его идеальным выбором для здорового питания.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

