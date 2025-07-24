Гости на пороге — собрала по-быстрому обалденный салат с курицей и грибами

Слоеный салат с курицей, грибами и картофелем — сытно, вкусно, красиво! Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит сытные и эффектные блюда. Он хорош и в будни, и на праздничном столе, особенно если подать его порционно в прозрачных стаканах или красиво выложить через кулинарное кольцо. Сочетание нежной курицы, ароматных грибов, картофеля и сыра делает его настоящим хитом!

Отварите картофель и яйца до готовности, куриное филе можно отварить или обжарить. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — полукольцами, обжарьте их на растительном масле до золотистости. Курицу нарежьте кубиками, картофель и яйца натрите на крупной терке.

Теперь собираем слои:

Картофель (слегка посолить, смазать смесью майонеза и сметаны). Курица (приправить перцем, промазать соусом). Грибы с луком (можно слегка подсолить). Яйца (смазать соусом). Сыр (натереть на мелкой терке).

Украсьте свежей петрушкой и дайте салату настояться в холодильнике один-два часа — так он пропитается и станет еще вкуснее. Подавайте охлажденным — и наслаждайтесь аппетитными слоями!

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