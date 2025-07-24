Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 18:31

Гости на пороге — собрала по-быстрому обалденный салат с курицей и грибами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеный салат с курицей, грибами и картофелем — сытно, вкусно, красиво! Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит сытные и эффектные блюда. Он хорош и в будни, и на праздничном столе, особенно если подать его порционно в прозрачных стаканах или красиво выложить через кулинарное кольцо. Сочетание нежной курицы, ароматных грибов, картофеля и сыра делает его настоящим хитом!

Отварите картофель и яйца до готовности, куриное филе можно отварить или обжарить. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — полукольцами, обжарьте их на растительном масле до золотистости. Курицу нарежьте кубиками, картофель и яйца натрите на крупной терке.

Теперь собираем слои:

  1. Картофель (слегка посолить, смазать смесью майонеза и сметаны).

  2. Курица (приправить перцем, промазать соусом).

  3. Грибы с луком (можно слегка подсолить).

  4. Яйца (смазать соусом).

  5. Сыр (натереть на мелкой терке).

Украсьте свежей петрушкой и дайте салату настояться в холодильнике один-два часа — так он пропитается и станет еще вкуснее. Подавайте охлажденным — и наслаждайтесь аппетитными слоями!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
салаты
перекусы
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, может ли Сырский предать Зеленского
Появились пугающие кадры из самолета Ан-24, снятые перед вылетом
В ООН отреагировали на авиакатастрофу с Ан-24
Боксерша Хелиф уже не ударит женщину: трансгендеров запретят по всему миру?
Крушение Ан-24, делегаты Киева обиделись, бесчинство мигрантов: что дальше
Крупная российская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю
Выброшенный Солнцем протуберанец движется в сторону Земли
В Госдуме раскрыли планы по созданию новой орбитальной станции
Назван боксер, который может лишить Александра Усика титула чемпиона
В Киеве забили тревогу из-за информации спецслужб США о чиновниках Украины
Мир лишился еще одной легенды вслед за Осборном. Умер Хоган. Фото рестлера
Названа главная стратегическая цель российских ФАБов
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Халка Хогана
Оззи Осборн: безумная жизнь и легендарная карьера
В России назвали главного «кассира» страны
Польза миндаля: 8 удивительных свойств, о которых вы не знали
К чему снится лифт: падает, едет вверх/вниз? Раскрываем тайны подсознания
Склад будущего: каким должен быть современный логистический комплекс
В Италии признали открытость России к переговорам и уклончивость Украины
В Госдуме раскрыли, как Россия перехватывает у Франции инициативу в Африке
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.