ГД РФ ждёт оперативных поправок в законопроект о ликвидации разливов нефти

https://static.news.ru/photo/358e25ec-a73c-11ea-92ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бурматов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский парламент рассчитывает на оперативную работу кабмина по подготовке поправок к проекту закона, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Предложения должны быть сформированы ко второму чтению документа в соответствии с поручением главы РФ Владимира Путина. ГД РФ настаивает на двух позициях — на законодательном уровне необходимо закрепить механизм финансирования со стороны предприятий, у которых происходят нештатные ситуации, пишет ТАСС.

Также Госдума просит обязать компании, добывающие нефть на суше, проводить природоохранные мероприятия. По словам Бурматова, подобные требования действуют в отношении нефтедобычи на шельфе.

В свою очередь глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров призвал усилить контроль за безопасностью на объектах повышенной опасности.

29 мая 2020 года на предприятии «Норникеля» в Норильске произошло ЧП. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн горючего, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. метров. На территории Красноярского края введён режим ЧС. Разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Глава МЧС Николай Зиничев заявил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента, и подчеркнул, что МЧС нашло решение по способам ликвидации утечки. Однако министр не уточнил, о каком конкретно решении идёт речь.

5 июня МЧС 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли. Они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП в Норильске и не потратит при этом «ни рубля бюджетных средств». Общая стоимость затрат на эти мероприятия составит около 10 млрд рублей. Об этом Потанин заявил во время совещания, которое собрал президент РФ Владимир Путин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разгерметизация резервуара с дизельным топливом, приведшая к ЧП в Норильске, произошла из-за просадки грунта. Такую версию приводит Генпрокуратура РФ.