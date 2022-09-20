Госдума рассмотрит ввод в УК понятий «мобилизация» и «военное положение»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Депутаты Госдумы внесли пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК), принятый в первом чтении в июле. Они предполагают введение в России понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время», следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе нижней палаты. Поправки также вводят новые статьи в УК — «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1).

За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство преступники могут сесть в тюрьму на 15 лет. За самовольное оставление части во время мобилизации и военного положения (статья 337 УК РФ) на срок от двух до десяти суток может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы, от десяти дней до одного месяца — до семи лет тюрьмы. За оставление части на период свыше месяца — от пяти до десяти лет заключения.

За отказ выполнять приказы военного начальства во время ведения боевых действий или в условиях вооруженного конфликта, а также в случае отказа от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы от двух до трех лет (часть 2.1 статьи 332 УК).

Также документом вводится несколько статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий госконтракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК).

Сегодня, 20 сентября, состоится второе чтение законопроекта. Поправки внесли депутаты Госдумы Д.Ф. Вяткин, Э.А. Валеев, В.И. Пискарев, А.В. Картаполов, Л.Э. Слуцкий, О.А. Нилов, В.А. Даванков, В.И. Соболев, Н.В. Коломейцев, а также сенаторы А.А. Клишас и О.Ф. Ковитиди.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил». Призыв Кадырова уже поддержали в Курской области и Чувашии.