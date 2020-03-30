https://static.news.ru/photo/7bf2d8ee-7329-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли законопроект, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Нарушителю карантина, который своими действиями вызвал массовое заболевание или создал угрозу для его распространения, теперь грозит штраф до 1 млн рублей, либо лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишение свободы до двух лет.

Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть человека, либо умышленно создало угрозу массового заболевания людей, штраф может составить 2 млн рублей, а срок лишения свободы — 5 лет. Если же наступит смерть двух и более лиц, свободы можно лишиться на 7 лет, передаёт ТАСС.

Кроме того, закон определяет ответственность за публичное распространение фейков. Физическим лицам это грозит лишением свободы на срок до 5 лет.

Как писал NEWS.ru, нарушения правил карантина, которые были введены на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа, должны расцениваться властями как преступная халатность. С таким заявлением 30 марта выступил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, меры по ограничению работы учреждений, которая может быть связана с массовым скоплением людей, в настоящее время уже приняты по всей стране. Однако, подчеркнул Путин, далеко не везде изоляционный режим соблюдается.