Госдума приняла закон о присяге сотрудников Росгвардии

https://static.news.ru/photo/c45d699e-c04c-11ea-a883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла законопроект, который вводит присягу для новых сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии).

Приведение к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Документ был принят во втором и третьем чтении. Его авторами стали председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и глава комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи Александр Хинштейн.

Пискарёв пояснил, что по федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» присяга предусмотрена для сотрудников ведомств, в которых присваиваются специальные звания. К ним относятся МВД, ФСИН России, МЧС, Генеральная прокуратура и другие, но этот ритуал не был прописан в законе при создании Росгвардии.

По его словам, логично, чтобы у сотрудников войск национальной гвардии также была присяга. Её принятие должно способствовать формированию высокого правового сознания.

Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну, — говорится в тексте присяги.

NEWS.ru писал, что росгвардеец получил ножевое ранение, спасая девушку от хулигана. Инцидент произошёл в Шиловском районе Рязанской области. Возле торговой точки ссорились мужчина и женщина, злоумышленник угрожал жертве. Когда росгвардеец бросился девушке на помощь, мужчина выхватил нож, ударил защитника и сбежал с места происшествия.