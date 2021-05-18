Госдума приняла закон о наказании за утечку данных о силовиках

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственности за разглашение информации о силовиках и их семьях, находящихся под госзащитой. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ содержит поправки в Уголовный кодекс. Он предусматривает наказание для должностных лиц, которые по служебной необходимости имеют доступ к сведениям о мерах безопасности в отношении сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и членов их семей.
За разглашение этой информации нарушителям
Фракция КПРФ отказалась поддержать закон. По мнению её членов, он будет препятствовать журналистским расследованиям в отношении силовиков, их частной жизни, «о дворцах, яхтах и островах»,
Ранее сообщалось, что личные данные сотрудников сотен крупных и тысячи небольших отечественных компаний попали в Сеть. Эксперты назвали утечку беспрецедентной. По их мнению, причиной её стала не хакерская атака, а невнимательность работников онлайн-сервиса Trello.