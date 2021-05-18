Госдума приняла закон о наказании за утечку данных о силовиках

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственности за разглашение информации о силовиках и их семьях, находящихся под госзащитой. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ содержит поправки в Уголовный кодекс. Он предусматривает наказание для должностных лиц, которые по служебной необходимости имеют доступ к сведениям о мерах безопасности в отношении сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и членов их семей.

За разглашение этой информации нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы до двух лет или же арест на срок до четырёх месяцев.

Фракция КПРФ отказалась поддержать закон. По мнению её членов, он будет препятствовать журналистским расследованиям в отношении силовиков, их частной жизни, «о дворцах, яхтах и островах», уточняет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что личные данные сотрудников сотен крупных и тысячи небольших отечественных компаний попали в Сеть. Эксперты назвали утечку беспрецедентной. По их мнению, причиной её стала не хакерская атака, а невнимательность работников онлайн-сервиса Trello.