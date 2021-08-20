Госдума примет новый закон, защищающий всю семью от насилия

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина заявила URA.RU, что после выборов в Госдуму будет внесён законопроект о профилактике семейно-бытового насилия (СБН), который поможет защитить родственников жертвы.

Как будет работать существующая норма с принятием закона «О профилактике СБН». К примеру, мать и ребёнок решили переехать к родственникам, на которых стал оказывать давление агрессор: звонить, угрожать, посылать сообщения, приходить к ним на работу и так далее, полиция выдаёт защитное предписание и близким жертве. Они тоже попадают под юрисдикцию закона, — пояснила Пушкина.

Таким образом, законопроект в случае принятия защитит всех жертв агрессора в доме, если будет доказан факт насилия. Если защитное предписание охраняет одного родителя, то с его согласия это предписание будет действовать на ребёнка.

Ранее стало известно, что до конца августа в правительство для получения отзыва поступит инициатива о применении «человеческих» лекарств для лечения животных. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, если закон будет одобрен, ветеринарам проще будет использовать препараты.