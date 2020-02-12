Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям вернул депутату Антону Горелкину проект закона о значимых интернет-ресурсах.
Парламентарию поручили доработать документ.
Как писал NEWS.ru, ранее Горелкин заявил, что намерен доработать свой законопроект о значимых интернет-ресурсах. В связи с этим он направил в профильный парламентский комитет официальное письмо об отзыве инициативы. Он сослался на 112 статью регламента ГД, разрешающую вернуть автору документ на доработку. Также он обратился к комитету с просьбой озвучить замечания и предложения по проекту закона.
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