https://static.news.ru/photo/df44ab56-4d7d-11ea-a864-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям вернул депутату Антону Горелкину проект закона о значимых интернет-ресурсах.

Парламентарию поручили доработать документ.

Как писал NEWS.ru, ранее Горелкин заявил, что намерен доработать свой законопроект о значимых интернет-ресурсах. В связи с этим он направил в профильный парламентский комитет официальное письмо об отзыве инициативы. Он сослался на 112 статью регламента ГД, разрешающую вернуть автору документ на доработку. Также он обратился к комитету с просьбой озвучить замечания и предложения по проекту закона.