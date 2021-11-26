Госдума не примет закон о QR-кодах до Нового года

Госдума примет закон о QR-кодах после Нового года, об этом сообщил источник в руководстве нижней палаты парламента «Ведомостям». Согласно полученной информации, инициатива будет принята до 1 февраля. До этого будет установлен переходный период — в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест.

Пройдёт первое чтение, после этого назначат рассылку инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок, она займёт месяц, и уже после этого пройдёт второе чтение — в январе, — рассказал собеседник издания.

Он уточнил, что пауза между вторым и третьим чтениями, когда в законопроекты можно вносить только юридическо-технические правки, будет меньше месяца, поэтому законы примут до 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании 16 декабря может рассмотреть в первом чтении законопроекты кабмина о введении QR-кодов, подтверждающих наличие прививки от COVID-19 или перенесённое заболевание.

Как сообщается в проекте постановления нижней палаты парламента, речь идёт о требовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Обновлённая версия документа размещена в думской электронной базе в календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.