Госдума намерена проконтролировать реализацию решений Путина по COVID-19

https://static.news.ru/photo/7591ad8e-9473-11ea-9b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах Госдумы проконтролировать реализацию решений президента России Владимира Путина по поддержке граждан и предприятий в период пандемии коронавируса.

Решения президента будут реализованы. Есть парламентский контроль — мы ежедневно мониторим реализацию поручений президента. В рамках задач, которые президент поставил, готовятся законы, подзаконные акты, и, конечно, мы не допустим, чтобы были сбои. А там, где они есть, необходимо поправлять и искать причину, почему это получилось, — заявил он.

По словам Володина, правительство имеет возможность безотлагательно решать многие вопросы через принятие нормативных актов.

Поэтому нет опасений говорить о том, что решения будут не исполнены, — добавил спикер Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что Володин сообщил о депутатах, лежащих в больнице с коронавирусом. Он также призвал их использовать онлайн-режим для участия в передачах на телевидении.