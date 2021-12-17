Госдума выяснит причину ошибки в принятом законе о школьных онлайн-ресурсах

Госдума проведёт служебное расследование в связи с неточностью формулировки закона об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов. Ранее этот закон был отклонён Советом Федерации для технической правки, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости.

Как пояснила глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова, в документе исчезло слово «исключительно», что привело к нарушению всей конструкции закона и двойному трактованию ряда положений. Совфед предложил создать согласительную комиссию, чтобы доработать закон: по словам Володина, было решено последовать этой рекомендации, а также провести служебное расследование обстоятельств принятия закона.

По итогам этого расследования мы будем делать выводы, — добавил спикер Госдумы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике министра просвещения Сергея Кравцова. По её словам, «включив свои рычаги», он пытался продавить принятие названного законопроекта с ошибкой вместо того, чтобы исправить её. Документ будет отправлен в Думу для исправления ошибки, после чего Совфед снова рассмотрит его. Матвиенко пообещала доложить правительству о недопустимых действиях министра.