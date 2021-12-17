Госдума выяснит причину ошибки в принятом законе о школьных онлайн-ресурсах

Госдума проведёт служебное расследование в связи с неточностью формулировки закона об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов. Ранее этот закон был отклонён Советом Федерации для технической правки, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости.
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По итогам этого расследования мы будем делать выводы, — добавил спикер Госдумы.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике министра просвещения Сергея Кравцова. По её словам, «включив свои рычаги», он пытался продавить принятие названного законопроекта с ошибкой вместо того, чтобы исправить её. Документ будет отправлен в Думу для исправления ошибки, после чего Совфед снова рассмотрит его. Матвиенко пообещала доложить правительству о недопустимых действиях министра.