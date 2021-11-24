Госдума 16 декабря рассмотрит законопроект о введении QR-кодов

Госдума на пленарном заседании 16 декабря может рассмотреть в первом чтении законопроекты кабмина о введении QR-кодов, подтверждающих наличие прививки от COVID-19 или перенесённое заболевание. Как сообщается в проекте постановления нижней палаты парламента, речь идёт о требовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Обновлённая версия документа размещена в думской электронной базе в календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

До этого председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах важно обсудить всесторонне. Он в своём Telegram-канале написал , что врачи 11 больниц в открытом письме обратились к противникам вакцинации от коронавируса, и поддержал их мнение.

Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Они борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в «красных зонах», реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны, — отметил Володин.

По его словам, Госдума должна выработать те решения по QR-кодам, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан.

Руководители инфекционных больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, обратились с открытым письмом к нескольким политикам и селебрити, известным критикой всеобщей вакцинации и ограничительных мер, либо вовсе COVID-диссидентскими взглядами. Медики, среди которых главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пригласили адресатов своей петиции в «красные зоны», выразив надежду, что после увиденного те изменят свои взгляды. Как к пандемии и методам борьбы с ней относятся те, к кому обращено письмо врачей.