Горячим питанием с нового года обеспечат ещё две тысячи российских школ

https://static.news.ru/photo/04c37eae-386d-11eb-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Горячим питанием сейчас обеспечены ученики младших классов только 38 тысяч российских школ. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с 1 января 2021 года субсидию на организацию горячего питания для этой категории школьников будут получать ещё около двух тысяч образовательных учреждений страны.

С 1 января ещё почти две тысячи школ будут получать федеральную субсидию на организацию горячего питания для учеников начальных классов, — цитирует ТАСС Мишустина.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства РФ также отметил, что необходимые изменения в правила предоставления субсидий уже подготовлены. Мишустин подчеркнул, что горячим питанием нужно обеспечивать детей во всех учебных заведениях страны.

Как писал NEWS.ru, свыше 200 млрд рублей выделят в ближайшие годы на обеспечение горячим питанием учеников младших классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 25 августа 2020 года глава РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать и утвердить поэтапный график мероприятий по организации бесплатного горячего питания учащихся. Он отметил, что в РФ около 300 школ пока не получили федеральные дотации на организацию горячего питания для младшеклассников.

По словам чиновников, с 1 сентября около 38 тысяч школ получили соответствующие субсидии, 2300 образовательных учреждений начнут финансировать с 1 января и ещё 300 школ — «когда они приведут в соответствие» с требованиями.

Закон о горячем питании Госдума приняла 18 февраля 2020 года. Совет Федерации одобрил его 26 февраля. Путин подписал документ 1 марта. Кроме того, российский лидер поручил Роспотребнадзору взять на постоянный контроль вопрос качества продуктов.