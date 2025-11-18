Горячее без майонеза: универсальный рецепт для Нового года — готовьте с курицей или свининой

Приготовить горячее для Нового года или просто праздничного стола можно без майонеза. Этот универсальный рецепт картошки с мясом в одном противне точно понравится хозяйкам. Готовьте хоть с курицей, хоть со свининой.

Вам понадобится: 1 кг картошки, 600 г мяса (куриное филе или свиная шея), 2 луковицы, 200 г сметаны, 150 г сыра, 2 яйца, соль, перец, специи. Картошку очистите и нарежьте тонкими ломтиками, мясо — кубиками, лук — полукольцами. В форму для запекания выложите слоями картошку, мясо, лук. Посолите, поперчите, добавьте специи. Для заливки взбейте сметану с яйцами и половиной тертого сыра, равномерно полейте содержимое формы. Сверху посыпьте оставшимся сыром и запекайте 45–50 минут при 190°C до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — это совершенная гармония: нежное мясо в собственном соку, ароматная картошка, карамелизованный лук и воздушная сырно-сметанная шапка. Свинина дает более насыщенный мясной вкус, курица — более нежный и диетический вариант. Блюдо получается самодостаточным, сытным и праздничным.

