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09 июля 2025 в 17:23

Горбуша в сливочно-грибном облаке! Ужин без заморочек за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежнейшая горбуша с грибами — рецепт для души! Когда хочется чего-то изысканного, но нет сил часами стоять у плиты, этот рецепт становится настоящим спасением. Горбуша в компании с грибами и сливками превращается в нежное, почти деликатесное блюдо, которое достойно даже праздничного стола.

Начнем с подготовки рыбы. Берем 500 г филе горбуши, промокаем бумажным полотенцем и нарезаем порционными кусочками. Солим, перчим, сбрызгиваем лимонным соком (примерно 1 ст. л.) и оставляем на 15 минут — так рыба пропитается ароматами. Тем временем нарезаем 300 г шампиньонов пластинками и 1 луковицу полукольцами.

В сковороде разогреваем 2 ст. л. сливочного масла и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем грибы и жарим на среднем огне, пока не испарится лишняя жидкость. Затем вливаем 200 мл сливок 20% жирности, добавляем щепотку мускатного ореха и тушим 5 минут.

Рыбные кусочки слегка обжариваем на отдельной сковороде с 1 ст. л. оливкового масла — буквально по 2 минуты с каждой стороны до легкой румяности. Перекладываем горбушу в грибной соус, посыпаем 1 ст. л. рубленого укропа и тушим под крышкой на самом маленьком огне еще 7–10 минут.

Секрет нежности — не пересушить рыбу. Идеальная горбуша должна буквально рассыпаться на волокна. Подаем сразу же, украсив веточками петрушки. Лучший гарнир — пюре или молодая отварная картошка, которая идеально дополнит нежный сливочно-грибной соус. Это тот случай, когда простота приготовления совершенно не соответствует впечатляющему результату — ваши гости точно попросят добавки!

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горбуша
грибы
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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