«Голос Америки» удалил скандальный текст о закрытии «Медузы»

https://static.news.ru/photo/e56b8240-ca0c-11eb-88a9-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Признанная российскими властями иноагентом радиостанция «Голос Америки» удалила со своего сайта скандальный материал, в котором приводилась цитата генерального директора издания «Медуза» (признано иноагентом) Галины Тимченко о возможном закрытии проекта.

При попытке зайти на страницу появляется текст «Страница не существует. Ссылка недоступна». Однако полный текст материала сохранён в «Архиве Интернета».

golosameriki.com

Ранее на сайте радиостанции появилось сообщение, что гендиректор «Медузы» Галина Тимченко объявила о закрытии проекта. Тимченко ответила, что не давала интервью «Голосу Америки». Она заявила Forbes, что её слова неправильно перевели и журналисты радиостанции «слушают жопой».

Кроме того, информацию о закрытии проекта опроверг в разговоре с NEWS.ru главред «Медузы» Иван Колпаков.

23 апреля 2021 года Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Тогда же редакция издания объявила сбор пожертвований для продолжения работы — после объявления иноагентом СМИ лишилось рекламодателей.

4 июня Замоскворецкий суд отказался удовлетворить иск «Медузы» к Минюсту и исключить издание из реестра СМИ-иноагентов. Защита пообещала обжаловать это решение.