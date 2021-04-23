Издание «Медуза» признано иноагентом в России

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Министерство юстиции РФ внесло интернет-издание «Медуза» в список иностранных агентов. Такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации», сказано на сайте ведомства.

Издание зарегистрировано в Латвии. Формально в перечне значится SIA Medusa Project, так редакция проходит по документам.

По словам Гендиректора «Медузы» Галина Тимченко Минюст никак не уведомил о внесении в реестр иноагентов. Об этом она узнала, как и все, из публичного сообщения.

Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали, — приводит её слова «Подъём».

Редакция пока не решила, будет ли оспаривать решение ведомства.

О том, что базирующееся в Латвии, но работающее на российскую аудиторию издание «Медуза» может быть признано иностранным агентом, заговорили ещё в 2018 году. Тогда в отчётности компании были обнаружены признаки западного финансирования. По информации RT, деньги переводились из организаций, аффилированных со структурами миллиардера Джорджа Сороса. Они также «засветились» в качестве спонсоров оппозиционной панк-группы Pussy Riot и российского ЛГБТ-сообщества.

Помимо этого, список иноагентов пополнило «Первое антикоррупционное СМИ».

23 апреля Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий взыскания за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Согласно документу, для граждан размер штрафа составит 2–2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — 4–5 тысяч рублей, а компании будут штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.