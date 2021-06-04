Защита обжалует отказ суда исключить «Медузу» из списка иноагентов

https://static.news.ru/photo/6a3e27c0-c50d-11eb-aebb-96000091f725_660.jpg Анастасия Буракова Фото: aburakova/telegram.org

Защита обжалует отказ суда исключить «Медузу» (признана СМИ-иноагентом) из соответствующего реестра. Об этом NEWS.ru рассказала адвокат Анастасия Буракова.

Конечно, будем обжаловать. На следующей неделе получим полную мотивировку, посмотрим, чем суд руководствовался, — сказала она.

Адвокат добавила, что основанием для решения суда стало обращение гражданина, которое он направил в Роскомнадзор. РКН, в свою очередь, перенаправил эти документы в Минюст, который и внёс «Медузу» в список иноагентов. Госорган «даже не попытался создать видимость законности», говорит она.

Пока ещё ни одному СМИ или НКО не удавалось выйти из этих позорных списков. Мы видим, что это безапелляционное присвоение ярлыков, которое даже не подлежит обжалованию с точки зрения суда. Раз госорган так решил, что бы они ни принесли в суд — они правы. Это очень прискорбно, потому что внесудебная процедура, которая существенно ограничивает права, в том числе СМИ, — отметила адвокат Буракова.

Сегодня Замоскворецкий суд отказался удовлетворить иск «Медузы» к Минюсту и исключить издание из реестра СМИ-иноагентов.

23 апреля 2021 года Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Тогда же редакция издания объявила сбор пожертвований для продолжения работы — после объявления иноагентом СМИ лишилось рекламодателей.