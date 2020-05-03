Голикову попросили помочь россиянам вернуться из Индии

https://static.news.ru/photo/980fd500-8d36-11ea-9500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека попросило вице-премьера Татьяну Голикову помочь застрявшим в Индии и Занзибаре россиянам вернуться домой.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Ивана Мельникова.

Он отметил, что комитет получил обращения граждан: более 700 россиян находятся на Гоа и не могут вернуться в РФ из-за закрытых границ и авиасообщения.

Также около 120 человек остаются в Занзибаре.

Большинство испытывают проблемы с проживанием, питанием, при этом получить материальную помощь они не могут. Из общего числа обратившихся только нескольким десяткам наших соотечественников оказана материальная помощь от государства... — сказал Мельников.

Как ранее писал NEWS.ru, вывозной рейс Душанбе — Сургут — Екатеринбург «Уральских авиалиний» перенесли на 5 мая. Ранее он планировался на 4 мая.