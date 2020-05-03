Голикову попросили помочь россиянам вернуться из Индии

Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека попросило вице-премьера Татьяну Голикову помочь застрявшим в Индии и Занзибаре россиянам вернуться домой.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения Ивана Мельникова.
Он отметил, что комитет получил обращения граждан: более 700 россиян находятся на Гоа и не могут вернуться в РФ из-за закрытых границ и авиасообщения.
Также около 120 человек остаются в Занзибаре.
Большинство испытывают проблемы с проживанием, питанием, при этом получить материальную помощь они не могут. Из общего числа обратившихся только нескольким десяткам наших соотечественников оказана материальная помощь от государства... — сказал Мельников.
Как ранее писал NEWS.ru, вывозной рейс Душанбе — Сургут — Екатеринбург «Уральских авиалиний» перенесли на 5 мая. Ранее он планировался на 4 мая.
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