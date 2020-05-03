Вывозной рейс из Душанбе перенесли на 5 мая

https://static.news.ru/photo/287e9a9e-8d24-11ea-99b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вывозной рейс Душанбе — Сургут — Екатеринбург «Уральских авиалиний» перенесли на 5 мая. Ранее он планировался на 4 мая.

Изменена дата и время вылета рейса № SVR 8954 Душанбе — Сургут — Екатеринбург. Вылет состоится 5 мая в 16:25 (местное время), — сообщается в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян на родину.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, в настоящее время выполняются только спецрейсы для возвращения граждан РФ на родину.

Как писал NEWS.ru, вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда 3 мая. Он совершил посадку сначала в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, затем в московском Шереметьево. Рейс организовала компания «Аэрофлот». На борту было 292 пассажира. Изначально рейс был запланирован на 1 мая, но время вылета переносилось дважды. Ранее эвакуационный рейс «Уральских авиалиний» вывез из Таиланда 116 россиян. 24 человека летели до Ростова, 55 — до Уфы и 35 человек — до Екатеринбурга.