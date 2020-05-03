Вывозной рейс из Душанбе перенесли на 5 мая

Вывозной рейс Душанбе — Сургут — Екатеринбург «Уральских авиалиний» перенесли на 5 мая. Ранее он планировался на 4 мая.
Изменена дата и время вылета рейса № SVR 8954 Душанбе — Сургут — Екатеринбург. Вылет состоится 5 мая в 16:25 (местное время), — сообщается в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян на родину.
С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, в настоящее время выполняются только спецрейсы для возвращения граждан РФ на родину.
Как писал NEWS.ru, вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда 3 мая. Он совершил посадку сначала в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, затем в московском Шереметьево. Рейс организовала компания «Аэрофлот». На борту было 292 пассажира. Изначально рейс был запланирован на 1 мая, но время вылета переносилось дважды. Ранее эвакуационный рейс «Уральских авиалиний» вывез из Таиланда 116 россиян. 24 человека летели до Ростова, 55 — до Уфы и 35 человек — до Екатеринбурга.
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