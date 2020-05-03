Россиян доставили в Москву вывозным рейсом из Таиланда

https://static.news.ru/photo/5a703b56-8d02-11ea-8004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда. Он совершил посадку сначала в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, затем в московском Шереметьево.

Рейс организовала компания «Аэрофлот». На борту было 292 пассажира. Изначально рейс был запланирован на 1 мая, но время вылета переносилось дважды, отмечает РИА Новости.

Ранее эвакуационный рейс «Уральских авиалиний» вывез из Таиланда 116 россиян. 24 человека летели до Ростова, 55 — до Уфы и 35 человек — до Екатеринбурга.

NEWS.ru писал, что российское правительство выделит дополнительную денежную помощь для россиян за рубежом. Она пойдёт на продление виз, оплату проживания и питания. Кабмин продолжает принимать меры, чтобы эвакуировать россиян из-за границы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс возвращения россиян будет продолжаться до восстановления регулярного сообщения.