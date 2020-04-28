Захарова заявила о намерении России продолжить вывоз граждан из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/08b2e99e-8979-11ea-831c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что процесс вывоза граждан из-за рубежа будет продолжаться до восстановления регулярного авиасообщения.

Когда будет возобновлено регулярное сообщение, только тогда этот вопрос можно будет считать закрытым, когда люди смогут покупать билеты, как они обычно привыкли это делать, — цитирует Захарову ТАСС.

Сотни россиян вернулись в страну из-за пандемии коронавируса ещё в марте 2020 года. Однако многие не успели приобрести билеты на регулярные рейсы и остались за границей.

Кому-то мы можем сказать, что надо потерпеть, а кому-то мы так сказать не можем, потому что это грудные дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с определённым набором заболеваний, разделённые семьи, разделённые географией, — добавила она.

Как писал NEWS.ru, 26 апреля 2020 года самолёт с российскими туристами прибыл из Индонезии в Самару. Он вернул на родину 242 человека, 5 из них — дети до двух лет.