Более 100 россиян вылетели из Таиланда

https://static.news.ru/photo/ae4a6f04-8c98-11ea-960c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuttachai Kongprasert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эвакуационный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Таиланда. На его борту 116 россиян.

24 пассажира летят до Ростова, 55 до Уфы и 37 до Екатеринбурга. По пути самолёт совершит техническую посадку для дозаправки в Шымкенте, — сообщает перевозчик.

Всего «Уральские авиалинии» с 12 апреля выполнили семь вывозных рейсов из Таиланда при поддержке российского правительства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. Застрявших за рубежом соотечественников сажают на специально организуемые вывозные рейсы. Так, авиакомпании «Аврора» 2 мая вывезла людей из Шанхая во Владивосток. Также утром 2 мая из Индии в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге прибыл вывозной рейс с россиянами. Ещё более сотни граждан вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительные средства на помощь российским гражданам, застрявшим за рубежом, писал NEWS.ru.