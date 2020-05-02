Более 100 россиян вылетели из Таиланда

Эвакуационный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Таиланда. На его борту 116 россиян.
24 пассажира летят до Ростова, 55 до Уфы и 37 до Екатеринбурга. По пути самолёт совершит техническую посадку для дозаправки в Шымкенте, — сообщает перевозчик.
Всего «Уральские авиалинии» с 12 апреля выполнили семь вывозных рейсов из Таиланда при поддержке российского правительства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. Застрявших за рубежом соотечественников сажают на специально организуемые вывозные рейсы. Так, авиакомпании «Аврора» 2 мая вывезла людей из Шанхая во Владивосток. Также утром 2 мая из Индии в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге прибыл вывозной рейс с россиянами. Ещё более сотни граждан вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительные средства на помощь российским гражданам, застрявшим за рубежом, писал NEWS.ru.
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