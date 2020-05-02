Из Германии в Россию вылетели более 100 россиян

https://static.news.ru/photo/e2052242-8c5e-11ea-bc50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На вывозном рейсе компании «Аэрофлот» более сотни российских граждан вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом сообщило посольство РФ в ФРГ в Facebook.

Сегодня, 1 мая 2020 года, 106 граждан России, проживающих на территории Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов страны, вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву (Шереметьево) на вывозном рейсе «Аэрофлота», — сказано в сообщении.

Кроме того, дипломаты выразили благодарность российскому и германскому внешнеполитическим ведомствам за слаженное и эффективное взаимодействие. В посольстве также заверили, что работа по возвращению граждан РФ из Германии будет продолжаться.

Как писал NEWS.ru, ранее в Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс из Индии с россиянами на борту.