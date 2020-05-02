В Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс из Индии с россиянами на борту

Из Индии в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге прибыл вывозной рейс с российскими гражданами на борту.
Сообщение об этом появилось на онлайн табло аэропорта. Рейс прибыл 2 мая в 09:58 мск. Медики проводят первичный осмотр пассажиров в салоне самолёта, после чего выдадут им предписание о двухнедельной самоизоляции.
После осмотра и дезинфекции багажа пассажиров развозят по домам на автобусах. Людей, живущих в других городах, временно поместят в специально оборудованном пансионате в Курортном районе,
Ранее NEWS.ru писал о том, что вывозной рейс из Камрани во Владивосток, который должна была осуществить авиакомпания S7, отменён. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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