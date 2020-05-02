В Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс из Индии с россиянами на борту

https://static.news.ru/photo/5c2396e0-8c4f-11ea-b08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Аэропорт Пулково/vk.com

Из Индии в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге прибыл вывозной рейс с российскими гражданами на борту.

Сообщение об этом появилось на онлайн табло аэропорта. Рейс прибыл 2 мая в 09:58 мск. Медики проводят первичный осмотр пассажиров в салоне самолёта, после чего выдадут им предписание о двухнедельной самоизоляции.

После осмотра и дезинфекции багажа пассажиров развозят по домам на автобусах. Людей, живущих в других городах, временно поместят в специально оборудованном пансионате в Курортном районе, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вывозной рейс из Камрани во Владивосток, который должна была осуществить авиакомпания S7, отменён. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.